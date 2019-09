Mitar Mirić pored supruge ljubi 30 godina mlađu koleginicu

Sve za ljubav Oženjeni folker je dvije godine u vezi sa pjevačicom Draganom Janićijević iliti Lepom Gagom, zbog koje redovno odlazi u njeno selo kraj Prokuplja, a pomaže joj i u poslu.

Mitar Mirić (62) jeste oženjen, ali, što bi naš narod rekao - kao momak živi. Pjevač, kako Kurir ekskluzivno saznaje, posljednje dvije i po godine navodno uživa u ljubavi sa 30 godina mlađom pjevačicom Draganom Janićijević (32), koja živi u selu Tulare kod Prokuplja.

Iako je decenijama u braku sa Suzanom Mirić, s kojom ima kćerku, folker i njegova ljubavnica se u posljednje vrijeme i ne kriju, tvrdi naš izvor. Štaviše, Lepa Gaga, kako joj je, inače, umjetničko ime, uredno kači njihove zajedničke fotografije na društvene mreže, a prema rečima našeg izvora, njih dvoje su glavna tema u Topličkom okrugu.

Zavodnik

"Mitar je veliki zavodnik. To se zna, a ni on to ne krije. Zbog toga što je slab na ženski rod, oduvijek je imao probleme sa suprugom. Opstali su u braku, ali on nije promijenio svoj način života. Prije tri godine upoznao je Draganu, koja mu se odmah približila i stavila mu do znanja da joj njegovo društvo imponuje. Ta mala mu se svidjela na prvi pogled, pa su razmijenili kontakte. Počeli su nešto kasnije da se viđaju, najprije tajno, a onda i da izlaze po javnim mjestima. Vodio ju je na svoje nastupe, a s obzirom na to da je i ona pjevačica, mnogo joj pomaže oko posla", priča naš izvor blizak pjevaču i dodaje da paru ne smeta razlika u godinama.

Zajedno i na Fejsbuku

"Pa, iskreno da vam kažem, Mitru to prija. U njenom selu kraj Prokuplja samo se o tome priča. Drže se za ruke, ljube se kao da su sami na svijetu. Ljudi koji ih viđaju tako zaljubljene ispiraju usta sa njima. Međutim, njih to ne zanima, njoj je važno da Mitar ne švrlja sa strane, a njemu da pored sebe ima mladu djevojku. Ne znam da li je njegova žena upućena u njihovu vezu, ali znam da Dragana njihove slike kači po društvenim mrežama. Pored toga, ona je i majka. Ima sina, i Mitar ga veoma voli, kao i dijete njega. Često dolazi u selo kod nje, pomaže joj koliko može i ljubav cvjeta", završava naš izvor, a u prilog njegovim riječima svjedoče i zajedničke fotografije. Na naslovnoj fotki na njenom Fejsbuku se vidi kako Dragana u usta ljubi pjevača, a slična fotografija stoji i na njegovom zvaničnom profilu.

Ovim povodom tražili smo komentar od Mirića, koji nam je rekao:

"Poštovana novinarko, ona je snimala dva spota sa mnom i ponegde pjevala sa mnom, tako da nije tačno. Veliki pozdrav".

Sa druge strane, do zaključenja broja na poruke nisu odgovarale Suzana Mirić i Dragana Janićijević.