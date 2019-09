Miroslavu Iliću pokušali da zapale kuću

Pjevaču Miroslavu Iliću iz Mrčajevaca, umalo zapalili porodičnu kuću u selu.

Saznaje ovo Skandal od komšije popularnog pjevača.

"Primijetili smo nekoliko momaka, mislim da ih je bilo trojica, oko ponoći se to desilo. Nosili su kanistere sa benzinom i upaljače. Vidio sam da polijevaju oko kuće benzinom. Ne znam šta su to radili i šta im je Miroslav kriv, ali sam siguran da su htjeli sve da spale" započinje priču komšija iz Mrčajevaca i dodaje:

“Srećom, sve je vidio još jedan komšija i izletio napolje.”

"Čuo sam ga kako viče: ‘Šta radite to?! Što polivate čovjeku kuću benzinom?!” Kad su ga čuli, sva trojica su se uspaničila i rezbježala. Izbjegnut je požar, ali da se sve to desilo malo kasnije kada svi spavamo, sve bi izgorjelo. Stvarno ne znam ko bi Miroslavu htio da naudi, i to ovdje u selu. Sva sreća da on sa porodicom tada nije bio ovdje, nego su bili u Beogradu. On je sa svima dobar, svi ga cijene i poštuju, sigurno niko iz sela nema s tim veze. Moguće da su neki huligani i vandali i da nije ništa lično, nego tako prave gluposti. U svakom slučaju, izbjegnut je požar što je najvažnije", završava komšija priču.