Priča oko utvrđivanja ko je otac sina Mirjane Antonović, Devina dobila je pomalo bizaran nastavak nakon što je folker Miroslav Ilić tužio svoju nekadašnju ljubav za proganjanje, ali sa razdaljine od 5.000 milja.

Iako već godinama unazad nekadašnja ljubav Miroslava Ilića, Mirjana Antonović svim snagama pokušava da dokaže da je otac njenog sina Devina upravo folker to joj ne polazi za rukom. Slavuj iz Mrčajevaca se na sve načine trudi da opovrgne čitav slučaj. Sada je proces dobio potpuno drugačiji obrt, nakon što je Ilić u saradnji sa advokatskim timom tužio Mirjanu za proganjanje, na razdaljini od 5.000 milja.

"Kao što se zna, Mirjana i njen sin Devin godinama unazad žive u Americi, a u Srbiju dolaze jednom godišnje kako bi obišli prijatelje. Upravo ovih dana stigla je krivična prijava Miroslava Ilića, po kojoj tuži Mirjanu za proganjanje na razdaljini od 7.000 milja. Mirjani nikako nije jasno kako je Miroslav mogao da je tuži za tako nešto, niti na osnovu čega je sastavljena krivična prijava. Ipak, prijavu nije mogla da pročita jer će po zakonu to moći tek kada dođe u Srbiju na saslušanje. Ona je bila šokirana i iznenađena kada je čula da ju je nekadašnji partner tužio i to da ga proganja na razdaljini od 5.000 milja, a smatra da Miroslav na ovaj način ponovo želi da pomeri ročište koje je zakazano za jesen u Srbiji, kada bi trebalo da se održi saslušanje obje stranke, kako Mirosava, tako i Mirjane i Devina" kaže naš izvor.

Mirjana je to potvrdila i nije mogla da sakrije nezadovoljstvo zbog toga što je dobila tužbu.

"Zaista mi nije jasno zašto je to učinio. Mislim da više ne zna šta će, ne bi li zaustavio suđenje. Tužba je smiješna i besmislena. Izgleda da su mu ovo posljednji trzaji kako bi nas nagovorio da odustanemo od cijelog slučaja, što se neće desiti. Nakon svih pokušaja da obustavi slučaj, proces je vraćen na Vrhovni sud i zakazano je ročište. I, šta ćemo sada?! Sada Miroslav pokušava da izmanipuliše sve. Odlučio je da podnese krivičnu tužbu protiv mene u kojoj me tereti za proganjanje. Nije mi jasno, kako je to moguće činiti sa tako velike daljine? Očigledno je da nešto ponovo petlja. Umjesto da pošteno okonča cijelu situaciju, i dalje je uporan. Sve što je naveo, mora da je laž, pošto ga ne proganjam ja, već ga samo proganja njegova nečista savjest. Ako nepravda privremeno pobijedi i Miroslavu je baš tolika želja da vidi majku svog djeteta u zatvoru, zamolila bih svoje prijatelje u Srbiji da mi povremeno dođete u posjetu", kaže Mirjana Antonović za “Scenu” i dodaje da će se odazvati svakom pozivu koji joj bude uručen. Ona planira u oktobru da doputuje u Srbiju za kada je zakazano ročište povodom utvrđivanja DNK, a tada će u cjelosti poročitati i tužbu koja joj je u međuvremenu stigla.

(Puls online)