Popularni pjevač odbio da uradi DNK analizu

Viši sud u Beogradu izdao je naredbu folkeru Miroslavu Iliću, da donese bris u Instut za sudsku medicinu u Beogradu, kako bi se konačnom analizom DNK utvrdilo da li je otac Devina Antonovića.

Folker je odbio da uradi DNK analizu, Mirjana Antonović, navodna bivša partnerka s kojom "ima sina" Devina tvrdi da to znači da je "priznao da je otac"

On to ni do dana današnjeg nije učinio, tvrdi Mirjana Antonović.

Nekadašnja, navodno, velika ljubav Miroslava Ilića, koja sada pokušava da dokaže da je on otac njenog deteta, takav njegov čin tumači kao priznanje.

"Dragi moji prijateji, posmatrajte kako jedan Srbin ne bi smeo da se ponaša! Miroslav je odbio da priloži DNK! Miroslav Ilić je dobio sudski nalog da se izjasni u roku od osam dana, da li ima nameru da priloži DNK za analizu. Pošto se nije odazvao na nalog, sud to tretira kao odbijnje. Znači, Miroslav je odbio da se podvrgne DNK analizi i time faktički priznao da je Devin njegov sin. Ročište za suđenje je sledeće", napisala je Mirjana uz nasmejani emotikon na društvenoj mreži Facebook.

Po Zakonu o parničnom postupku, ne postoji mogućnost prinudnog uzimanja DNK uzorka, niti je propisana kazna za odbijanje.