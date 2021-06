Mira Škorić o takmičenju: Radije bih ušla u rijaliti nego sjedela u stolici žirija "Zvezda Granda"

Pjevačica Mira Škorić aktivno učestvuje u šouu "Zvezde Granda", gdje sa koleginicom Jelenom Karleušom radi na pripremi kandidata koji su u njenom timu.

- Uživam u radu sa tim talentovanim ljudima. Mnogo volim tu decu, to su za mene deca. Iz svakog tima imam neko ljubimče, ali navijam za naše kandidate, naravno (smeh) - kaže Mira za Telegraf Jetset.

Iako mnogi misle da bi Mira bila sjajna u ulozi žirija, ona ističe da nikada to ne bi mogla da radi, piše Telegraf.

- Eh, pa drago mi je da ljudi to misle, ali ja to ne bih mogla da radim. Počupala bih se da sam u žiriju, haos bih napravila, to je sigurno. Zato ja i ne sedim tamo. Neko sam ko voli studijski rad i meni je to zadovoljstvo, uživanje je svakako raditi sa mladim i talentovanim ljudima. Radije bih ušla u rijaliti nego sedela u stolici žirija "Zvezda Granda" - iskrena je Škorićeva.