Minja Subota otkrio da li se Severina i Igor Kojić razvode

Jedna od najpoznatijih pop pjevačica u regionu, Severina Kojić, neprestano privlači pažnju kako medija, tako i ogromnog broja pratilaca na društvenim mrežama, i rijetko koji njen post može da prođe nazapaženo.

U jeku priča da se lijepa pjevačica razvodi, koje su podstakle nedavne aktivnosti na njenom Instagram profilu, pojavio se njihov blizak prijatelj koji je demantovao skorašnje navode.

Legendarni voditelj "Muzičkog tobogana", Minja Subota otkrio je "Informeru" da se nedavno u Beogradu sreo sa Severinom i njenim suprugom Igorom Kojićem i rekao da su "savršen par koji ima skladan brak".

"Prošlog petka jedna koleginica je slavila rođendan u beogradskom hotelu. Tamo su bili Dragan Kojić Keba, Olja, Igor, ali i Severina. Bilo nam je divno. Keba je bio raspoložen, pevao je. I Seve je izvela nekoliko dalmatinskih numera, prelepo je zvučala. Potom smo u nedelju otišli na ručak u jedan restoran u mom kraju. Svi konobari i komšije su bili oduševljeni njome, tražili su da se fotografišu za uspomenu", rekao je Minja Subota.

Dodao je da je Severina divna dama.

"Igor i ona su savršen par. Vole se i imaju skladan brak. Igor je uvek tu za nju", kazao je on.

Minja Subota je za "Informer", takođe, otkrio jedan od najbitnijih detalja iz Severininog života – da je Seve postala pjevačica upravo zbog njega!

"Severina je svima pričala da želi da me upozna kada je išla na snimanje u RTS. Pitala je reditelja kako da dođe do mene, a on me je pozvao i rekao da ima iznenađenje za mene, ali i za još nekog", opisao je čuveni voditelj njihov prvi susret.

"Kada sam ušao u studio, šokirala se. Rekla mi je, "Odgledala sam sve emisije Muzičkog tobogana". Obožavam vas! Uz vas sam rasla. Vi ste me inspirisali da zavolim muziku i postanem pevačica'", dodao je on.

Priče o razvodu Severine i Igora podstaklo je iznenadno brisanje vjenčanog prezimena Kojić sa njenog Instagram profila!

Taj potez nikako nije mogao da prođe nezapaženo i svi su se zapitali šta nije u redu između Igora i lijepe Splićanke.

Atmosferu je dodatno podgrijalo Severinino pojavljivanje na jednoj dodjeli nagrada bez pratnje supruga, ali i to što je Seve otpratila svekra Dragana Kojića Kebu sa Instagrama.

Ipak, da možda situacija između nje i supruga nije toliko kritična, bila je činjenica da je Igor Kojić još uvijek na listi onih koje Seve prati na Instagramu, i to kao jedini, s obzirom na to da pjevačica nikog drugog ne prati na popularnoj društvenoj mreži.

Zašto se Severina odrekla Igorovog prezimena?

Povodom Severininog brisanja vjenčanog prezimena sa Instagrama oglasili su se i marketinški stručnjaci koji tvrde da je lijepa pjevačica izgradila ime i prije nego što se udavala. Profesionalno je počela da se bavi muzikom 1990. godine, a njena krijera se razvijala vrtoglavom brzinom.

"Čest je slučaj da uspješne žene koje su izgradile karijeru i prepoznatljivost ostavljaju svoje djevojačko prezime jer je to dio njihovog ličnog brenda po kojem su prepoznate", rekao je za Bojan Bernik, izvršni direktor marketinške agencije Morgan Grey 24sata.hr.

"Kada pričamo o Severini, ona je kao jaki brend prepoznata po imenu i svi znaju na koga mislimo kada kažemo Severina. Da li je Kojić ili Vučković, potpuno je nebitno", dodaje marketinški stručnjak.