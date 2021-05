Mina Kostić: Džej me je spasio od kriminalaca

Pjevačica Mina Kostić i dalje je neutješna zbog smrti kolege Džeja Ramadanovskog.

Ona je sada progovorila o njihovom prijateljstvu, ali i otkrila da ju je Džej u više navrata spasavao i sačuvao od žestokih momaka koji su pripadali mafijaškim andergraund klanovima.

- Mene su stvarno svi obožavali. Dolazili su da me slušaju opasni ljudi. Bili su na glasu. Bili su dio podzemlja. Harali su tih devedesetih. Nisam ih se plašila, ali bila je jedna situacija, već sam snimila prvi CD. Došla je neka ekipa, htjeli su da ostanem s njima, međutim, Džej je napravio haos i frku. Nije dozvolio. Rekao im je: "To je moja sestra, nema šanse da ostane. Ona je došla sa mnom i sa mnom će da ode." Uvijek me je štitio. Kad god se neko raspitivao o meni ili bio dosadan Džej bi im govorio: "Beži, bre, to je moja devojka, idi, bre, svi se raspituju za nju." Tako me je spasavao od nasrtljivaca. Te stvari tada i nisam znala. On mi je to kasnije pričao. Čuvao me je i ko zna koliko puta, a da to nisam saznala. Znam da mi je Džej rekao tad, kada sam se pojavila, da sam napravila haos. Pitao me je šta sam to uradila naciji. Samo sam se smijala.

Pet mjeseci od Džejove smrti, priznaje da je joj je još sve sveže kao prvog dana...

- Pa veoma je tužno sve to. I dalje mi je mnogo teško. I dalje se ne mirim sa činjenicom da mog Džeja više nema. Ja njega svuda čujem. Naviru mi sjećanja na sva naša druženja. Na naše saradnje... I dalje imam njegov broj u telefonu. Poželim da ga pozovem... Čujem se i s njegovim kćerkama Marijom, Anom, kao i s njegovom Andrijanom. Pratim i njegov Instagram. Onda se rasplačem gledajući sve te slike. Vi ne znate koliko sam tužna - rekla je Mina.