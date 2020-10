Miloš Biković za “ATV jutro”: Iz Republike Srpske dolazi najznačajni dio srpskog naroda

Braću Majdov, Nemanju i Stefana zatekli smo u društvu Miloša Bikovića, na ćevapima u Istočnom Sarajevu. Za ATV jutro, kažu, da su prijateljstvo učvrstili saradnjom na zajedničkom projetku, što je ovoga puta bio povod da Biković “skokne” do porodice Majdov.

“Ostvarili smo jedan projekat, a planiramo ih još nekoliko” tajnovit je Biković koji ne krije da su mu Nemanja i Stefan postali pravi prijatelji.

“Ja sam u njima, čim smo se upoznali, prepoznao da posjeduju prave ljudske vrijednosti i šampionski mentalitet koji krase nada, skromnost i požrtvovanost, a to su vrijednosti koje izuzetno poštujem. Uvijek mi je drago kada upoznam nekoga ko je dokazao svojim životom da, sa tim vrijednostima, mogu da se ostvare vrhunski rezultati.”

U Banjaluku će, kaže Miloš, čim se za to ukaže prilka, a za Republiku Srpsku ga, ne krije, vežu posebne emocije.

“Smatram da Srbija i Republika Srpska moraju da imaju što više zajedničkih projekata i da što više sarađuju. Mi smo jedan narod i tako moramo da učimo sve oko sebe. Za mene je bilo veliko otkriće kada sam shvatio, a imao sam tada više od 20 godina, da neki od najznačajnih ljudi srpskog naroda dolaze sa vaše strane Drine, sa prostora Republike Srpske.” kaže Biković, koji ovih dana privodi snimanje kraju drugog dijela filma “Južni vetar”.

Nakon druženja, ovaj šampionski trio vraća se svojim obavezama. Stefana očekuje period rehabiltacije nakon neugodne povrede koju je zadobio na nedavno održanom takmičenju u Dubrovniku, dok Nemanja u punom trenažnom procesu čeka nove pobjede.

“Teško je trenirati kada ne znaš kalendar takmičenja. Ipak, polako dižem formu, daleko je to od vrhunca i trebaće malo vremena da se vratim u pravi ritam. Samo se nadam da će zdravlje da me posluži. Kada sam zdrav, onda sam, uz Božiju pomoć, svjetski broj jedan. Daću sve od sebe u budućnosti, da novim pobjedama učinim srpski narod ponosnim. Sada mi je cilj da svima pokažem, koliko je to u mojoj moći, da smo mi Srbi jedan “opasan” narod i da možemo da vladamo svijetom u našim disciplinama.”