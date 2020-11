Miljana Kulić za nedjelju dana zaradi 3.000 evra u rijalitiju

Marija Kulić je prije nešto više od dvije nedjelje napustila rijaliti program „Zadruga“ jer je unuk Željko dobio ovčije boginje.

Fale mi djeca, porodica i kuća. Malo Željko da se prošeta po prirodi i ode na neka mjesta koja ne može u okviru rijalitija. Planiramo krajem nedjelje da se vratimo – kaže Marija, i dodaje:

– Od Miljane se više očekuje da je u programu. Činjenica je da i kada sam u rijalitiju, ja sam više sa Željkom. Imao je visoku temperaturu pet dana, tako da se mnogo bolje u svemu ja snalazim.

Marija kaže da je uslovila Miljanu da sinu kupi stan od novca koji zaradi.

– Maksimalan honorar koji neko može da dobije na nedjeljnom nivou je 3.000, 3.500 evra. Miljana je jedna od tih i sigurno dobro zarađuje. Sad joj se pružila prilika da konačno sina stambeno riješi. Od ovog novac što zaradi napokon će Željku uzeti stan. To je pričala i prošlih sezona, a onda uzme novac i kocka se sa Zolom. Mjesec dana je ona plaćala neki hotel sa Zolom. Plaćala je i stan ovdje u Nišu. On je džabalebaroš, spava do šest sati po podne – smatra Marija, i ističe:

– Miljani sam rekla da ne bude crna ovca i da se malo primiri. Kad se ljudi od dva metra sklanjaju od Kristija, što se ona tu miješa. Je l’ treba vilicu da joj polomi?, piše Blic.

Komentar

Ova vijest je preuzeta sa drugog portala. Nedeljni honorar rijaliti učesnicima je veći od mjesečne plate profesora, doktora, inžinjera i drugih. Mnoge profesije na godišnjem nivou ne mogu da zarade koliko oni za nedjelju dana. Uče nas gadostima, nemoralu, nemaju obrazovnu funkciju, a opet su najgledaniji. Nisu krivi učesnici ovakvih programa, krivi smo mi koji ih gledamo.