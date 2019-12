Miljana Kulić se u toku večeri povjerila Zorici kako danima ima noćne more i sanja dijete koje je abortirala, pored toga pričale su i o problemima koje ima sa Lazarom.

– Ja da ga ne volim i da nemam emocija prema njemu, znaš kad bih mogla bilo šta. I opet me sramota. Samo zbog naroda je bio sa mnom dvije nedjelje, da ne bude da je poništio ugovor, pa odmah. Kiretažu ne mogu da prebolim, svake noći sanjam Zorice, svake noći. Prije pet noći sam sanjala djevojčicu i onako kaže: “Mama, da me nisi ubila, ti bi me sada rodila”. I ja se probudim Zorice, sva u znoju i odem u apartman, ispušim pet cigareta, skuvam kafu u šest ujutru. I probudim ga i kažem: “Lazare, jel možeš da ustaneš, nije mi dobro, ne bih mu rekla šta sam sanjala, normalno da ne želim da se i on osjeća kao i ja. I on mi je rekao “pusti me da spavam, sto puta sam ti rekao da me ne budiš kada zaspim, e to mene ubija kod tebe”, i okrene se i nastavi da spava. Šta ti misliš, da ja ovo pivo volim – povjerila se Kulićeva.

Zorica joj je kratko odgovorila.

– Ne voliš – rekla je popularna pjevačica, a Miljana je dodala da ga pije na silu.

– Pila sam antidepresive mjesec dana nakon kiretaže, da ne upadnem u depresiju – rekla je Miljana.

