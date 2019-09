Milijanina majka ljuta na Milojka: Mrtav je za mene i muža

Milijana Bogdanović udala se za 53 godine starijeg Milojka Božića, a na svadbi koju su organizirali u Požegi nisu stigli Milijanini roditelji Slađana i Zoran, kao ni Milojkova djeca.

"O njima ne želim da pričam. To što je Milijana uradila je veoma strašno. Nisam mogla da dođem na vjenčanje jer mi nije dao suprug, a on ne želi više nikada da čuje za nju. Meni je žao, pošto je ona moje dijete, ali sama je tako birala. Nikada neću tog matorog da prihvatim, on nije moja porodica", rekla je Milijanina majka.

"Zvala sam Milijanu jer mi je žao što nisam mogla da budem uz nju, ali njen izbor ne mogu da podržim. U njihovu kuću nikada neću da kročim, ali ona može da dođe kod nas u posjetu, ali bez njega. On je mrtav za mene i moga muža", rekla je Slađana.