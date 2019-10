Kako prenose srpski mediji, poznata pjevačica Milica Todorović se suočila sa zdravstvenim problemima.

Naime, Milici je, navodno, nakon raskida sa dugogodišnjim momkom Milošem Paunovićem proradila štitna žlijezda.

– Razlog su svakodnevni stres, nespavanje i neredovna ishrana. Koji to pjevač redovno spava ili jede? Trebalo bi da promijeni svoje životne navike iz korijena, da se više posveti fizičkoj aktivnosti. Sve to je, naravno, veoma teško s obzirom na to da se bavi poslom kojim se bavi. I ovaj raskid s Milošem joj je teško pao, trebaće joj vremena da stres svede na nulu i odredi prioritete. Uspjeće ona jer sve okreće na šalu – rekao je izvor blizak pjevačici, a prenosi Stori.

Podsjećamo, Milica i Miloš su raskinuli nakon više od pet godina veze.