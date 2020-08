Milica Dabović: Bivši muž mi je stavljao pištolj na čelo

Milica Dabović šokirala je mnoge novom izjavom, rekavši da joj je bivši muž stavljao pištolj na čelo i prijetio joj.

"Bivši suprug mi je uzeo sve što sam imala, pretio mi, stavio pištolj na čelo, predstavljao se lažno. Navodno je živeo u Kanu, govorio da mu roditelji imaju kuću u Parizu. Počeo je da me plaši tim stvarima, nisam mogla da verujem da se meni to dešava. Zbog pretnji sam morala da ćutim. Možda i nisam morala, ali sam smatrala da je pametnije da ćutim. I onda je došlo do toga da više nisam imala šta da izgubim, mogla sam 'samo' da izgubim život i da odem u policiju, ali sad mogu da ti kažem da mi je žao što sam otišla u policiju", rekla je bivša košarkašica.

Dabovićeva nije krila da joj je bilo teško, ali kako kaže, sve se vraća "na svoje".

"Srećom, sve se vratilo u normalu i imam sina zbog kog ne smem da posustanem i jednostavno nemam izbora. Moram da se borim i nastavim dalje", izjavila je srpska košarkašica, prenosi "IDJTV".