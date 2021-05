Milić Vukašinović: Bio sam spreman svakog časa da mi jave da mi je kćerka umrla

Milić Vukašinović je u intervjuu za sarajevski "Express" otkrio da su mu unuci žive u domu u Sarajevu, te da tamo odlazi kada poželi da ih vidi i provede s njima neko vrijeme. Oni nasljednici njegove pokojne ćerke Maje.

Oni su u kontaktu i Milić Vukašinović ih posjećuje uvijek kada se nađe u Sarajevu.

"Kada god odem u Sarajevo ja ih posjetim. Smješteni su u „Dječijem domu”. Jako fini, dobri učenici i verujem da će postati pošteni ljudi", ispričao je on i dodao da nije lako da odvede djecu svojoj kući:

"To ide malo teže, jer je njihov otac još živ, pa je pravno sve to jedna velika zavrzlama", zaključuje Milić.

Podsjetimo, rokerova kćerka Maja Avdubegović izvršila je samoubistvo 2018. godine. On je njenu smrt teško podnio jer su bili veoma bliski.

– Kćerka se rodila 1983. godine. Ja sam to slavio dva, tri dana po gradu, to su svi znali. Ja sam je izveo iz bolnice i odveo kući. Kupio sam tad prvu video-kameru, koštala je 16.000 maraka. Stalno sam je snimao, sve do rata, do njene devete godine. Bila je užasno razmažena, nije imala nagon za jelom uopšte, samo je vodu pila – pričao je jednom prilikom „Kuriru” on, pa nastavio: Samo je vrištala kad bi morala da jede… Ja sam joj dao ime Maja, nismo znali koje ćemo ime i, kad sam je donio, vidim ja spava i, kažem: „Mala Maja paja…“ i tako je ostalo… Jednom je htjela i da se ubije, popila je bila punu šaku amfetamina, jedva su je spasli. Tad su je poslali i u ludnicu, tamo je neki napadao da je siluje. Sve je to pričala kada je izašla iz te bolnice i djelovalo je kao da se „skinula”. Petnaest dana je tu ležala, tad smo živjeli na Vidikovcu. Opisivala je sebe u tim stanjima, šta je sve doživljavala. Tražila je tada da ide na „Egzit”, ja sam joj kupio bio komplet karata, to je bila ogromna greška. U tom periodu bila je sama, više nije bila sa onim dečkom. Tad se spetljala sa nekim narkomanima, pa je otišla na Filmski festival u Sarajevu, muke su to bile. Onda se opet zaljubila u teškog narkomana, sa njim se vjenčala i dobila dvoje djece. Kad mi je rekla da je trudna i to još sa hepatitisom C, ja sam bio van sebe još dugo poslije. Poslije im je socijalni radnik uzeo djecu, rekao je Milić nedavno za Kurir.

Tada, otvorio je dušu pa priznao i da je uvijek bio spreman za najteži telefonski poziv.

– Ja sam bio spreman svakog časa da mi jave na telefon da mi je kćerka umrla. Svaki put kad bi zazvonio telefon, pomislio sam: „Evo ga, sad će da mi jave da se predozirala.“ Ona je pokušavala da se skine, ali, eto… Sahranio sam i oca i majku, brata, sestru, sina od brata, ali, ipak, kćerka je kćerka. To mi je bilo najbolnije u životu, jako smo nas dvoje bili prisni. Ali bio sam nekako pripremljen na to, dugo je trajalo. Jedanaest godina je trajala ta borba. Moja sadašnja supruga Suzana ju je zaposlila kod Branke Sovrlić na Baščaršiji, u „Kući mesa“, sve je bilo super i, poslije neka tri mjeseca, opet se vratila… Branka joj je rekla da to ne valja ništa, odmah smo znali šta je. Ogromne su to cifre bile za liječenje, njoj majka ništa nije mogla da pomogne jer je bila nepokretna… – objašnjavao je.