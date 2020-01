Mile Kitić dobio batina zbog tuđe vjerenice

Nakon što je isplivao snimak na kom se vidi da pijani gost obara Mileta Kitića sa bine i udara ga, pjevač je objasnio da je do incidenta došlo jer nije otpjevao pjesmu koju je dotični tražio.

Međutim, u medijima su se pojavile nove informacije koje govore u prilog tome da se iza incidenta krije drugačija priča.

Prema izvorima iz Bazela, gdje je došlo do napada, momak je navodno nasrnuo na Mileta zbog svoje vjerenice koja je, navodno, luda za pjevačem.

"Taj momak i njegova djevojka su vereni od ljetos, međutim, ona je opsjednuta Miletom. Ko šta radi, ona samo visi na telefonu i gleda Miletove spotove i intervjue", započinje izvor iz Bazela piše Skandal, a prenose mediji.

"Ona je insistirala i da idu na Miletov nastup te večeri i vjerenik joj je ispunio želju. Potom je tražila i tu spornu pjesmu koja je bila okidač za napad, međutim, sve vreme Miletovog nastupa ona je kao navijena vjereniku pričala te Mile legenda, te izgleda top za svoje godine, te kako se njeguje i moderno oblači.... Ma baš je pretjerala i dečka je, razumije se, to izludelo! A još kada je prišao da traži pjesmu i Mile mu rekao da će je otpjevati kasnije, pao mu je mrak na oči. Bio je u fazonu: "davi me ova moja sa tobom, a još i ti sad ne možeš da pjevaš". Na sve to bio je i pripit i eto belaja. Sreća da je obezbjeđenje bilo blizu bine i da je Mile prošao bez posljedica. Samo ga je oborio i djelovalo je kao da ga je udario, ali ništa strašno. Eto šta žene naprave, a poslije im kriv đavo. Priča se da je momak i nju udario, ali u to nisam siguran. Žao mi je Mileta, čovjek je izvukao deblji kraj, a nit je luk jeo, nit ga je mirisao", završava izvor.