Milanove riječi uješće Severinu za srce: Evo šta je rekao o budućnosti njihovog sina!

Nakon što je na Opštinskom građanskom sudu u Zagrebu donesena presuda prema kojoj je, u pravnoj bici za starateljstvo, nepravosnažno dosuđeno kako će maleni Aleksandar Popović (7) odsad živjeti s ocem Milanom, a ne s majkom Severinom Kojić kao dosad.

"Iako je riječ o nepravosnažnoj presudi, jako sam srećan i zadovoljan zbog nje. Aleksandar će sada nastaviti da ide u školu u Zagrebu, gdje će i nastaviti da živi, ne želim da otkrijem u koju školu jer to zadire u privatnost djeteta", rekao je Milan.

"Aleksandar će konačno nastaviti da ide u školu, a ne na koncerte. Znam samo da moj sin nije bio u školi od 14.10. i da ću morati da uzmem dodatne časove da nadoknadi sve izgubljeno gradivo. U njegovoj školi nisu štrajkovali, pa je to dosta gradiva koje je propustio", objasnio je Popović, te dodao da je on otac koji je u potpunosti posvećen svojoj djeci.

Naime, osim sina sa Severinom, Milan Popović ima još dvojicu sinova: Milana i Đorđa. Zbog Aleksandra je kupio kuću u Zagrebu i organizovao sve poslovne obaveze kako bi što više mogao da se posveti djeci.

"Jednom sam čitao o tome za čime su ljudi na samrti najviše žalili i najveći broj njih je rekao da im je najteže palo što su propustili detinjstvo i odrastanje svoje djece. Ja neću dozvoliti da se to meni dogodi. To nije dobro za dijete, ne trebaju djeci dadilje i treće osobe nego roditelji", rekao je dodajući kako će maleni Aleksandar nastaviti da putuje kao i dosad, te da je čitao neke spinove o tome kako mališan ima neki lažni pasoš, ali sve je to, kaže, potpuna laž.

Istina je, veli, da će on sve učiniti za svoje sinove: Aleksandra, Milana i Đorđa. Stoga jedva čeka veče, kada će maleni Aleksandar biti predat njemu.

