Mijenjao je ime i bio je član sekte: Ovo niste znali o čuvenom "Džokeru"

Glumac koji trenutno uživa u velikoj popularnosti je Hoakin Finiks, zbog uloge Džokera u istoimenom novom filmu.

Ono što mnoge intrigira kod Finiksa je njegov karakter i činjenica da se o njegovom privatnom životu ne zna mnogo. Od 2016. godine Finiks je u vezi s glumicom Runi Marom, a ove godine su se i vjerili.

Ekipa časopisa "El" (Elle) bavila se prošlošću glumca i otkrila činjenice i zanimljivosti o njemu koje vjerovatno niste znali.

Jedan dio života se zvao Lif

Kada je bio dijete, Hoakin je bio ljubomoran na živopisna imena svoje braće i sestara, Rivera (River, rijeka), Rejn (Rain, kiša), Samer (Summer, ljeto) i Liberti (Liberty, sloboda), pa je odlučio da promijeni svoje ime u Lif (Leaf, list). Ipak, to nije dugo trajalo pa je već sa 11 godina vratio ime Hoakin.

Bio je član sekte, zbog čega je promijenio prezime

Svi članovi njegove porodice bili su u sekti Božja djeca (Children of God), zbog koje su neko vrijeme živjeli u Venecueli u siromaštvu. Na sreću, glumčevi roditelji shvatili su da je vođa sekte opasan i zao pa su se vratili u Ameriku. Uz to, kasnije se saznalo da su neki članovi sekte seksualno zlostavljali Hoakinovog brata Rivera. Da ih ne bi povezivali s tom sektom, promijenili su prezime u Finiks.

Strastveni je ljubitelj životinja

Finiks je od djetinjstva vegan, a čak ni na setovima ne želi da nosi ništa životinjskog porijekla. Veliki je borac za prava životinja, a na snimanju za Pradu je odbio da nosi cipele od prave kože pa je reklamu snimio bos.

Zbog nervoze se pretjerano znoji tokom snimanja filma

Hoakin Finiks je otkrio da uvijek ima tremu kada snima film i da se zbog toga toliko znoji da promijeni čak nekoliko majica u toku jednog sata.

Nikad ne gleda svoje filmove

Naime, glumac smatra da bi gledanje filmova u kojima glumi moglo negativno da utiče na njegov dalji rad pa ih zato nikad ne gleda, prenosi Indeks. Slično razmišljaju i njegove kolege Džoni Dep i Meril Strip.

Njegov pokojni brat bio je tinejdžerska glumačka zvijezda

River Finiks je još u djetinjstvu postao zvezda zbog uloga u filmovima "Stand by me" i "My Own Private Idaho". Nažalost, s 23 godine je preminuo zbog predoziranja, zbog čega se Hoakin na neko vrijeme povukao s glumačke scene.

Pročitajte još:

Dobio dozvolu da posjeti bolesnog sina, pa pobjegao kroz prozor

U ratu je pucao na rođenog brata, razbio ćiriličnu tablu u Vukovaru

Opljačkan kazino, radnik obezbjeđenja pucao prema razbojniku

Policajac Bratislav (42) potegao pištolj zbog razvoda

Iz kamiona ispale gajbe sa pivom

Ubijen sin bivšeg predsjednika Njemačke

Znam ko je objavio moj snimak, saznala sam prošle godine

Dvojica mladića pokušali da kidnapuju fudbalera, oteo im se dok su ga gurali u gepek

U "golfu 2" prevozio ilegalne migrante

Žena ranjena na putu ka poslu

Vučić dao nalog da se ispita slučaj ruskog obavještajca u Srbiji