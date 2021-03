Megan i Hari raznježili sve snimkom sa sinom VIDEO

U jednom trenutku mogli su da vide snimkak Megan (39) i Harija (36) sa sinom Arčiejem na plaži.

"Pogledajte Arčija, ovo je naslađi trenutak", samo je jedna od reakcija na snimak.

Par je u intervjuu naročito šokirao priznanjem kako su neki članovi porodice bili zabrinuti oko Arčiejeve boje kože. Plašili su se da će biti "precrn".

Raznježili su gledaoce kada su otkrili kako njihov sin u posljednje vijreme sve koji napuštaju njihovu kuću pozdravlja s rečenicom: "Vozi sigurno".

"the most important title i'll ever have will be mom" 🤍 #OprahMeghanHarry — meghan hugging archie along the beach is just the sweetest moment 🥺 pic.twitter.com/z2flxJybHT

— michelle (@ddarveyy) March 8, 2021