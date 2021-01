Mediji otkrili Tošićevu ljubavnicu

Ljubavnica Duška Tošića razvela se od supruga, inače poznatog pevača Peđe Jovanovića Blizanca, kada je on saznao za njene afere, između ostalog i za romansu sa fudbalerom.

Kako ekskluzivno saznajemo, nova djevojka srpskog reprezentativca Ana Jovanović je i te kako poznata u sportskim krugovima, a kada je njen muž saznao za njene afere došlo je i do kraha njihovog braka. Odučili su da se razvedu, ali su ostali u prijateljskim odnosima.

Inače, Duškova ljubavnica Ana je veoma aktivna na društvenim mrežama. Ona postavlja provokatine fotografije i pokazuje kako živi na visokoj nozi i punim plućima.

Na njenim storijima sve puca od luksuza, egzotičnih putovanja, a sebe predstavlja kao kreatorku kupaćih kostima, pa se u njima često i fotografiše. Ranije je bila u dobrim odnosima i sa Tošićevom suprugom, ali prema riječima našeg izvora, tikva između njih dvije je pukla kada je pjevačica saznala da je muž vara sa njom.

Kako dalje neposredno saznajemo, Tošić nije jedini na koga je ova atraktivna dama bacila oko i startovala na društvenim mrežama. Ona često lajkuje fotografije sportistima uglavnom fudbalerima, a nekima šalje i poruke na Instagramu. To fudbaleru izgleda uopšte ne smeta, budući da su ga saigrači kada su saznali sa kim se tajno viđa na to i upozorili, ali on nije pridavao značaju.

Sa druge strane, njen bivši muž Peđa Jovanović je cenjen i poštovan u muzičkim krugovima. Često nastupa po beogradskim klubovima, sarađuje sa mnogim pevačima kojima komponuje i piše pesme, a ima i brata koji se takođe bavi muzikom. On vodi miran život i međusobno se ne prate na Instagramu. I tokom jučerašnjeg dana smo u nekoliko navrata pokušali da stupimo u kontakt sa Tošićem, ali on nije odgovarao na naše pozive.

(Kurir)