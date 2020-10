Maska zvijezde filma "Sam u kući" totalni je hit

Nakon što je oduševio objavom za svoj rođendan i prikazom kako bi izgledao novi nastavak filma "Sam u kući", sad se pohvalio maskom koja je trenutno totalni virtuelni hit.

"Samo se štitim od Covida-19 noseći oderanu kožu mlađeg sebe. Ne zaboravite nositi masku, djeco", napisao je uz fotografiju na kojoj nosi masku s motivom iz filma "Sam u kući", tačnije scene u kojoj Kevin vrišti.

Fotografija je u nekoliko sati lajkovana više od pola milona puta, a prikupila je i više od 75 hiljada dijeljenja, piše Azra.

Just staying Covid-safe wearing by the flayed skin of my younger self.

Don't forget to wear your masks, kids. pic.twitter.com/RBd3X1AayD

— Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) October 7, 2020