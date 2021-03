Marina Tucaković: "Ne osjećam se dobro, hemoterapija je jaka"

Marina Tucaković (67), tekstopisac, vodi bitku sa kancerom, o čemu je u nekoliko navrata otvoreno govorila za medije.

Hitmejkerka je sada ponovo iskreno pričala svom zdravstvenom stanju i otkriva da se trudi da bude pozitivna.

- U posljednje vrijeme sam nabacila nekoliko kilograma. Dobro se osjećam i nadam se da će pregledi da pokažu da sve ide nabolje. Znate vi mene, ne odustajem i borim se. Od terapija sam svašta uzimala do sada. Nešto mi je pomagalo, nešto nije. Vjerujem da svaki organizam drugačije reaguje na lijekove i to je normalno. Slušala sam o raznim čudesnim izliječenjima, a ja nažalost nisam nešto preterano disciplinovana, pa su me te priče nekako smarale - rekla je Tucakovićeva za "Svet".

Tvrdi da su joj porodica i prijatelji najveća podrška u teškom periodu kroz koji prolazi:

- Kad god klonem najbliži su ti koji mi vraćaju snagu. Porodica i prijatelji mi nikada ne daju da pokleknem. U posljednje vrijeme se ne osjećam baš fenomenalno jer je hemioterapija bila baš jaka. Ipak, kažu da što je hemoterapija jača, to je rezultat bolji - zaključila je Tucakovićeva.