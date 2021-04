Marija Šerifović ostala bez još dva takmičara u timu

Marija Šerifović, nakon diskvalifikacije Vanje Knežević, kojoj su predviđali uspjeh u “Zvezdama Granda”, ostala je bez još dva jaka takmičara.

Stela Rade je donijela odluku da napusti takmičenje, dok je nekoliko dana prije nje to uradio i Mahir Mulalić iz Bosne i Hercegovine, koji je bio jedan od favorita za pobjedu.

Mahiru je preminula majka, a porodična tragedija je uticala ne njegovu odluku. On nije našao snage da nastavi s takmičenjem, a Marija, kao i Saša Popović, imali su razumijevanja za njegovu odluku. Mahir se ovim povodom nije oglašavao.

Stela je javno objasnila zašto napušta takmičenje.

-Prioriteti su mi se promijenili, želim da budem slobodna, da pjevam pjesme koje ja želim. Iz tog razloga “Grand” nije za mene. Druga stvar je što tamo ja ne mogu biti ono što jesam. Taj koncept mi ne odgovara, tamo ne mogu da dam svoj maksimum, jedni mi kažu da sam više za narodnu muziku, drugi za pop i u svemu tome ja nisam uspjela da popričam sama sa sobom šta sam, narodnjak ili pop pjevač. Tamo ne mogu da dođem do izražaja. Još jedna stvar koja me je natjerala da baš sada odustanem jeste to što sam pripremila jako zahtijevne pjesme za ovaj krug, a koje su meni drage. Jedna je “Stine” od Olivera Dragojevića i druga od Kaliopi “Crno i belo”. Nekako mi je sve vrijeme u glavi da tamo neću moći da pokažem kako ih ja zaista mogu otpjevati. Tamo mi je neprirodno okruženje, ne mogu da kontrolišem uslove u kojima pjevam, ne kažem da su loši, ali su specifični. I matrice nisam našla dovoljno dobre, to ne bih bila ja – završila je Stela Rade.

ekspress.tabloid.ba