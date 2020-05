Manekenka otkrila jezive povrede: Tukao me je dok sam bila trudna

Sandra Obradović, koja je prošle subote završila na trežnjenju u policiji posle sukoba sa bivšim partnerom Vladimirom Babićem, kojeg je optužila da ju je pretukao, tvrdi da je dve godine trpela njegovo nasilje.





– Imam potrebu da sa svima vama podijelim moju stranu priče…. moje ime je Sandra Obradović i u prvi plan bih istakla da je za mene u životu najbitnija uloga to što sam majka jednog predivnog anđela koji se zove Andrej i ima samo 7 mjeseci i nije pored mene dok vam sve ovo pišem. Osim što sam majka, smogla sam snage da priznam i da sam žrtva psihičkog i fizičkog nasilja već dvije godine od strane oca svog djeteta. Nasilje nadamnom počelo je dok sam bila u drugom stanju, kada sam više puta završavala u bolnici Narodni front i moglo je da se desi da se prijevremeno porodim. Moja trudnoća bila je rizična zbog udaraca koje sam dobijala skoro svakodnevno, kao i samog stresa, ali sam zbog straha o tome tada ćutala i kao jedini prioritet u tim momentima sam vidjela da rodim svoje dijete živo i zdravo – navela je Sandra u saopštenju za medije.

Ubrzo nakon što je ova vijest odjeknula u medijima oglasio se i V. B. rekavši da je već neko vrijeme ima problem sa njom jer se ponaša neodgovorno prema djetetu koje su dobili u vezi, pošto, prema njegovim riječima, uzima tablete i miješa ih sa alkoholom.

-Kao otac koji je zabrinut za sina preduzeo sam sve jmere i Sandru prijavio Centru za socijalni rad. Najprije sam pokušao da je urazumim, predložio sam joj da platim liječenje kao majci svog djeteta, ali ona na to nije pristala. Centar je uzeo sve okolnosti u razmatranje i dodijelio mi dijete koje mi je na prvom mjestu. Ono što je važno da je ona bila pod uticajem alkohola i to 2,10 što je pokazalo testiranje koje je obavila policija. O ostalim glupostima koje je ona iznijela javno je neosnovano govoriti, s ozbzirom na to da se ona nalazi u policiji na triježnjenju. Ne znam kada će je pustiti, važno mi je samo da je dijete na sigurnom i u krugu porodice – tvrdio je on.