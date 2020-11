Majka Tanje Savić: "Kako će djeca kod narkomana?! Dušan je bio na liječenju"

Majka pjevačice Tanje Savić, Živana Savić u potresnoj ispovesti u emisiji "Glamur" iznijela je do sada javnosti nepoznate detalje odnosa njene kćerke i zeta Dušana Jovančevića.

- Ne pamtim kad sam Dušana vidjela posljednji put. Možda prije Vaskrsa. Tada je trebalo da djeca dođu kod nas, ali je on rekao da imaju temperaturu, a zapravo je stavio toplomer u vrelu vodu. Tanja to zna jer je toplomer pokazivao da imaju temperaturu 50, što je nemoguće - rekla je Tanjina majka.

Živana je potvrdila pisanje medija da je Dušan išao na liječenje, ali da se nije izliječio, te je istakla da ne zna kako djeca mogu da budu kod njega, jer je on, kako je rekla, narkoman.

- Dušan je odveo na mučki način djecu. Nismo ni znali. Tanja nikad nije nama htjela ništa da priča, da nam je rekla na vrijeme sve bi bilo drugačije - rekla je Živana i dodala:

- On je prvih godinu dana bio kod nas, on se mazao na hljeb. On je samo volio da cuga, a ja sam čula da se drogirao, išao je na liječenje. Liječenje nije uspjelo, a nije se izliječio. Kako djeca mogu kod njega da budu kad je on narkoman i pijanica, ne znam. Napije se ne zna gdje je, a djeca mala kako će.

- Kada su otišli Tanja nije dva dana znala gdje su djeca, mislila je da su tu negdje u Srbiji, u Sremskoj Mitrovici - rekla je Tanjina majka.

