Maja Žeželj opisala borbu sa virusom

Maja Žeželj, voditeljka N1 televizije, u uključenju uživo pričala je o svom iskustvu i borbi sa korona virusom.

Voditeljka televizije N1 Maja Žeželj izjavila je u Danu uživo, nakon preležanog korona virusa i izvađenog slepog creva zbog gangrene, da oporavak izgleda drugačije od hirurškog oporavka.

– Ja sam imala srećnu ili nesrećnu okolnost da znam kako to izgleda, moj stomak je sječen više puta, poslije sedam do 10 dana čovjek ustaje, podiže i ide se dalje, u ovom slučaju to nije tako. Non stop mi se spava, imam jako malo snage, uradim jednu stvar i momentalno zaspim, ja optužujem koronu za to, moje hirurške stvari ne daju takve oporavke – kaže ona.

Prvi simptomi su, kaže, bili klasični.

– To je bila neka temperatura 37,5, neka hladnoća, jeza… Kao najobičnije neko predgripozno ili gripozno stanje, ja sam pretpostavila da to može da bude to, s obzirom da nemam slezinu, ja spadam u rizičnu grupu, počela sam da pijem hemomicin. Poslije te prve temperature ja više nisam imala nikakve simptome, tri dana poslije toga sam izgubila osjećaj za miris i ukus, osim toga nije bilo ništa pretjerano dramatično, nisam se osjećala iscrpljeno, znala sam da moram da mirujem, da moram da se izolujem – kaže ona.

Devetog dana korone je, kaže, počeo da je boli stomak.

-Ja sam mislila da je to jedan od simptoma, međutim, to je bilo drugačije. U jednom trenutku smo dobili preporuku da prvih 10 dana korone kontrolišemo krvnu sliku, to je bilo sve u granicama normale, kad je počeo da me boli stomak, tog dana je CRP skočio, ništa dramatično, ali povišeno u odnosu na ono što bi trebalo da bude, dovoljno da se posumnja na neki problem – priča ona.

Dodaje da je tokom noći dobila preporuku da vidi hirurga.

– Urađen je skener, ustanovljeno je da je problem sa slijepim crijevom, bila je gangrena slijepog crijeva koje je moralo da leti napolje. Skener su zatim podigli za nijansu ka plućima, vidjele su se obostrane promene, nisu bile alarmantne, ja taj deo nisam uopšte osjetila – kaže ona.

Mišljenja je da je najvažnija i prva i osnovna stvar da se slušaju i poštuju ljekari.

– To su ljudi koji su direktno u kontaktu s tim, svakodnevno, sa stotinama nas bolesnika, tačno znaju kojim redoslijedom ide sve. Slušati šta kažu da ne dođete u tu situaciju, ja sam se pazila, imala sam dvije situacije koje su bile sumnjive, da nije bilo tih situacija, ja pretpostavljam da bi način kojim sam živjela doveo do toga da ja ne bih ni imala koronu – kaže Žeželj.

Istakla je da treba da “pokušamo da se ne liječimo sami”.

– Da slušamo to što nam se kaže, da uđemo u taj sistem i da olakšamo tim ljudimna koji ginu na tim poslovima. To je bukvalno do granica iscrpljenosti, njima mogu samo da skinem kapu, ko god da sluša – kažem samo slušati ljekare, oni jedini znaju šta se dešava, njih slušati i njima olakšati i onda ćemo i sebi olakšati, jeftinije ćemo proći kroz ovu priču – kaže ona, piše Žena Blic.