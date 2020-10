Maja Šuput pokazala trudnički stomačić

View this post on Instagram

Cijeli zivot prije treninga bacim pogled na trbuh, jesam li izgubila koji gram, vide li se posljedice sinocnje vecere ili nazire li se trbusnjak a sada gledam kako rastemo i preee veselim se svakom centimetru zivota u sebi 👼 #18weeks iliti 4,5 mjeseci 🤰

