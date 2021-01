Maca: Kad bih pričao ko sve zove glumice na kasting u 10 naveče, ne bi vam bilo dobro

Glumac Dragan Marinković Maca je u emisiji na Pinku govorio o optužbama mlade glumice Milene Radulović da ju je silovao režiser, scenarista i učitelj glume Miroslav Mika Aleksić.

- Biću vrlo iskren, bolno direktan, užasna je stvar i užasna optužba. Postoje ljudi koji će istražiti, ne treba ljude stavljati pred svršen čin. Kad bih pričao ko sve zove glumice na kasting u 10 uveče, ne bi vam bilo dobro. Ta vrsta bezobrazluka je tačna, ali o ovom slučaju ne želim da govorim - rekao je na početku Marinković.

Dodaje da su studentice izložene neprijatnostima od strane i glumaca, šmekera i producenata.

Bio sam prisutan kada su takve džukele i stoka bezobrazna polu pijana zvala te mlade glumice studentice na kastinge. Ima takvih stvari, izložene su neprijatnostima da bi došle do neke uloge u pozorištu, filmu i tako dalje. Glumci, veliki šmekeri, kad bih rekao ime, vidjeli biste šta je skandal. Zovu da dođu u kafanu na kasting - rekao je Marinković.

To postoji, nema laži

Bio je prisutan kad je jedna njegova kolegica imala takav poziv od jedna popularne osobe.

- To postoji, nema laži. To nije rijetkost, nažalost. Tako je i u svijetu mode, manekenstva, u svijetu glume, to je tako - rekao je glumac i dodao:

- Ja tog čovjeka (Miku Aleksića) ne znam, ali ne razumijem šta se čeka, morate biti spremni na sve. Bilo je profesora na mojoj akademiji koji su bili bahati, imali su nepedagoški odnos prema svojim studentima, to je jednostavno tako. Glumci, kultura, to nema veze, ne mora biti - kaže Marinković.

Do pobjede i stop nasilju

Živimo u svijetu lažnog morala, predrasuda, okruženi smo time i kako Marinković dodaje, to je činjenica i nije od juče.

- Od zapošljavanja, pozorišta, filma, mode, revija, svuda možeš naletjeti na budale koje vas uslovljavaju odlaskom u krevet da bi profitirao. Mi smo još patrijarhalno društvo, ja to nisam doživio, imao sam nekih nepristojnih ponuda, ali ne uslovljavanje. Postoji milion i jedan način, ne mora biti samo seksualna neravnopravnost, te sekcije te uslovljavaju da bi negdje igrao, radio, to je fakat i činjenica, to je nažalost normalna pojava, bio sam prisutan i znam milion slučajeva. Do pobjede i stop nasilju - istakao je Marinković.