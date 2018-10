Lunu pitali da li bi ponovo imala seks sa Slobom u Zadruzi

Luna Đogani dobila je pitanje novinara portala "Pulsonline", kojeg je zanimalo da li bi učesnica rijalitija ponovo imala seks sa Slobom Radanovićem.

"Da li si se šokirala kada si vidjela da Mina i Đekson imaju seks i kako si reagovala, i da li bi isto uradila kao Mina da uđe Sloba Radanović"?

"To nije ništa strano za mene, ja sam se nagledala toga više nego bilo ko iz prve sezone. Spavala sam preko puta njih… Mina leti do plafona, ja gledam i ne mogu da vjerujem šta se dešava… Ništa nisam novo vidjela, tako da je to za mene svakodnevna situacija", odgovorila je Luna i dodala: "Mislim da sam ja svoje završila u Zadruzi 1, da nema potrebe da pričamo više o seksu, kao i o Slobi Radanoviću".

"Sigurno ne bih ništa sa njim imala ovdje, a kamoli seks", rekla je odlučno Luna, piše Blic.