Luna priznala kome je posvetila svoju prvu pjesmu

Luna Đogani je, gostujući u emisiji “Zadruga: Narod pita”, prvi put stala pred kamere nakon premijere pjesme “Deveti krug”, koja je za prva 24 časa zabilježila dva miliona pregleda na Jutjubu.

Na pitanje da li je njen muzički prvenac posvećen Slobi Radanoviću ili Marku Miljkoviću, ona je odgovorila:

– Posvećena je meni. To je moja priča koju sam doživjela u prvoj sezoni Zadruge.

Osvrćući se na komentare da pjesmu nije otpjevala ona, Luna je podvukla:

– Ljudi koji te ne vole uvijek će ti naći manu. Šta god sam pokušala da uradim, postojali su ljudi kojima to nije valjalo. Kada sam imala butik, govorili su da to nije moj lokal nego iznajmljen, da sam ukrala robu, da sam je iskopirala… Evo sad i za pjesmu kažu da ju je otpjevala moja mama, baba, Antonija… Zapravo svi osim mene. Ne pogađa me to što pišu jer ja znam istinu, kao i ljudi koji su radili sa mnom. Niko ne može da mi skine osmijeh sa lica, a naročito oni koji žive zadojeni tolikom mržnjom. Ja ne znam kako ti ljudi noći uspiju da zaspe. Ipak, oni su mi najveći fanovi.

– Mnogi su pokušavali da mi upropaste taj dan u kom je bila zakazana premijera pjesme. Držali su “lajvove” na društvenim mrežama gdje su se organizovali da udaraju “dislajkove” na pjesmu, da mi obore profil na Instagramu, šta sve ne. Samo da me osujete da uspijem. Na kraju je i došla ta lažirana prepiska za Nadeždu. Ne znam kako je bilo ko povjerovao u to? Sve i da sam tako nešto pomislila, zar bih napisala bilo kome na društvenim mrežama, znajući šta od toga može da se napravi? Drago mi je da sam sve to izgladila sa Nadeždom, ali mi nije jasno dokle će ići taj linč prema meni. Osjećala sam se jako loše zbog svega toga, ali sve je prošlo kada su krenule dobre reakcije na pjesmu – ispričala je u jednom dahu Đoganijeva.