Lukasova bivša u jeku afere iz prošlosti provocira u bikiniju

Bivša žena Ace Luksa, Sonja Vuksanović, u momentu kada se u javnosti pojavljuju škakljivi detalji njenog i folkerovog braka, provocira u minijaturnom bikiniju.

Lukas je nedavno objavio autobiografsku knjigu "Ovo sam ja" u kojoj je opisao njihov buran odnos i brojne svađe, ali Sonja očigledno ne mari zbog toga već pozira sa osmjehom.

Sonja se fotografisala u ogledalu, u minijaturnom bikiniju, koji joj odlično stoji, a u prvom planu su njeni atributi i zanosna figura.

Djeluje kao da gornji dio kupaćeg na Sonji samo što ne "pukne", a iz donjeg dijela bikinija izvirila je i tetovaža na nezgodnom mjestu.

Podsjetimo, Lukas je u svojoj autobiografiji napisao da ga je Sonja napadala da je vara sa "kepecom iz Zvezda Granda", nakon čega su se pojavile spekulacije da ju je Lukas navodno varao sa Anom Sević, te da je navodno baš na nju mislio u knjizi.

- Mene odavno ne interesuje šta Aca radi, a pogotovo ne šta izjavljuje. Meni je on fascinantan, da se uopšte bavi sa mnom. A, to vezano za Anu Sević ili još neku od akterki u njegovom životu, to morate s njima da vidite. Mene to savršeno ne zanima! Ja sam odavno stavila tačku na to, a on što voli da priča o tome, to dosta govori o njemu. Potpuno je prevaziđena tema u mom životu. Ali, jako mi je drago što on ne može s tim da završi, u toj knjizi, je l'? Drago mi je, velika čast! - rekla je za Telegraf, između ostalog, tada Sonja.