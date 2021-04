"The Loudest Voice": Moć propagande

U večerašnjoj epizodi mini-serije "The Loudest Voice" vidjećemo na najbolji način kako se sprovodi propaganda i kako se plasiraju ideje, i to naročito one koje su vođene interesima republikanskih političkih struja i vrlo oštrih radikalnih stavova.

Roger Ailes se nakon napada na Svijetski trgovački centar, onog mračnog 9. septembra, sa svojom ženom Beth i sinom Zacom, koji je tada bio beba, preselio u gradić Garrison u državi New York. Tamo su pored velikog zdanja koje su izgradili, a koje je posjedovalo i podzemne puteve ukoliko bi bilo ponovnih terorističkih napada, od kojih su Roger i Beth gotovo u nekom periodu doslovno strepili, stvorili život po svojoj mjeri. Ispred njihove kuće ponosno se viorila američka zastava i u tom mjestu vidjeli su mnogo toga što je stub američkog društva, ali nekako poljuljanog pobjedom liberalnog kandidata. Baš zato je za njih taj gradić bio najnovije uporište radikalnih ideja za koje su naporno radili. Kako na najbolji način raspršiti opasne ideje, kako zadobiti pažnju velikog broja ljudi? To je najbolje znao i savladao veliki mag televizije i glasnogovornik desničarskih ideja, pa je jasno da je za potrebe svoje propagande kupio lokalne novine i dao ih svojoj Beth na upravljanje. Kako bi bili što jači na mjesto urednika doveli su mlado pojačanje, mladića iz pobožne američke porodice, kojeg su prepoznali kao „laku metu" za upravljanjem i odličnim kanalom za plasiranje ideja. Joe Lindsley (Emory Choen) prihvatio je mjesto urednika, ali nije ni slutio šta ga sve čeka kada je upitanju porodica Ailes. Naime, on dolazi u Garrison i počinje da živi sa porodicom, i tek tada shvata koliko su opasne radikalne ideje koje štiti i veliča Roger. On postaje provodnik propagande, čak i osoba koja vodi lične sukobe porodice Ailes sa stanovnicima gradića. U to vrijeme Roger završava priču sa Laurie Luhn (Annabelle Wallis) koja pokušava da se otme iz njegovih ralja seksualnih ucjena i mučenja, spas nalazi u ljekovima za smirenje, alkoholu, te povremenim i tajnim odlascima kod psihijatra. Stalna izloženost njenog života ljudima iz Rogerovog tima, koji prate svaki njen korak, stavlja je u položaj u kojem tortura postaje neizdrživa. Ipak uspijeva da se nagodi sa Rogerovim timom i Fox Newsom da potpiše otkaz i preuzme otpremninu, dovoljnu da podmiri klauzulu u ugovoru - nikad ne progovoriti o strahotama koje je preživjela. Od ove epiziode nekako dobijamo još veći uvid u to koliko je Ailes bio opijen radikalizmom, koliko su njegovi saradnici postajali samo marionete politike u koju se uplitao, propagande u koju se razumio i koju je vješto koristio za svoje potrebe i svoja ubjeđenja. Vidimo i kako je višeslojan odnos njega i Beth, koja naročito interesantno, u nekim trenucima i radiklanije pristupa idejama. Vidimo i njihov strah od nepoznatog, od onih još jačih ideja koje neminovno vode u smrt. Onda nikako nije čudno da su Russell Crowe i Naomi Watts nominovani na nekoliko prestižnih filmskih festivala, a Russell je osvojio i Golden Globe za ovu ulogu, za koju je trebalo neverovatnih četiri sata da bi se izradila samo maska za lice. Sa idejama i ljudima je ponekad lako upravljati. Riječima, djelima, obećanjima, novcem. Koliko je teško plivati u vodama medija i propagande, a pritom ostati neuprljanog obraza, jezika i srca? Da li je uopšte moguće?