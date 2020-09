Ljupka Stević tvrdi da je samo od Dragane Mirković dobila podršku

Pjevačica Ljupka Stević šokirala je region kada je u srijedu uveče u naletu ljubomore uništila dva automobila u vlasništu pukovnika Dragiše Simića, sa kojim je kako tvrdi bila u ljubavi 10 godina.



Sada je za "Premijera-Vikend specijal" otkrila da joj je podršku uputila pjevačica Dragana Mirković, piše Blic.

"Jedna jedina pjevačica… Rekla sam da neću reći ko je, ali neće se ona ljutiti. Zvala me je Dragana Mirković, ona me je zvala. Sat i po smo razgovarale i moram reći da me je lijepo savjetovala. Uputila mi je prave riječi", rekla je Ljupka.

Mnogi su joj na društvenim mrežama uputili riječi podrške, a Ljupka im se zahvalila i rekla:

"Ne dozvolite da vas muškarci prave ludim".