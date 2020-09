Ljupka Stević: Muškarci gledaju da nas dovedu do tačke pucanja

Više od nedjelju dana pjevačica Ljupka Stević centralna je tema svih medija.

Njena strastvena reakcija zbog prevare dugogodišnjeg partnera naišla je i na podršku i na osudu od strane javnosti.

Pjevačica je u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji govorila o svim detaljima ove priče koja je ustalasala Srbiju.

Njoj su postavljena pitanja, na koja je ona davala iskrene odgovore.

"Ja sam bila u rastrojstvu, samo su mediji bili oko mene. Pošto sam sama inicirala ovo, ja sam dužna da se svima javim i da sednem i popričam o onome šta se dogodilo. On Dragiše ne očekujem da se oglašava, treba da se bavi svojim poslom i drago mi je što se ne oglašava. Meni je žao što ste uskraćeni za njegovu stranu priče. Ja sam uradila ono što je zaslužio, ne kajem se za svoje postupke. Ništa se od ovoga ne bi desilo, da je on govorio istinu", započela je Ljupka pa istakla da niko osim njega nije kriv.

"Niko drugi nije kriv osim njega. Muškarci gledaju da nas dovedu do tačke pucanja, a onda se desi ovo što sam ja napravila", nastavila je Ljupka.

"Sada je sedmi ili osmi dan, ja sam totalno na izmaku snage i dajem poslednji atom snage da se izborim sa ovom situacijom i da čvrsto stojim iza svojih postupaka. Da mogu da vratim vreme sve bih uradila isto. Ne stidim se ljubavi, ali me je sramota svega što se dogodilo. Pokazala sam zube na takav način. Ja sam bila svesna da je tu kraj, to je bila reakcija na sve to", rekla je Ljupka.

"Išla sam da se ispovedim. Htela sam da izbacim iz sebe. Bilo je tu depresije, osetila sam potrebu da postim i da se ispovedim. Zašto ne bih tražila Božju pomoć da me odvede na pravi put.", rekla je ona.