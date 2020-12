Ljupka dva i po mjeseca nakon skandala sa generalom Simićem šokirala sve

Pjevačica Ljupka Stević našla se u centru skandala zbog kraha ljubavnog odnosa koji je imala sa oženjenim generalom Dragišom Simićem.

Nakon deset godina veze i nadanja da će, kako Ljupka navodi, Dragiša ispuniti obećanja, razvesti se i osnovati s njom porodicu, on ju je, po njenim tvrdnjama, prevario, te se njihov odnos završio tako što mu je slupala automobil, piše Telegraf.

Evo šta kaže Ljupka, da li se kaje zbog skandala kojim je završena njena veza sa Simićem.

"Sada je vrijeme posta, tako da ne bih pričala puno o kajanju, ali više puta sam naglasila i stojim iza svojih stavova i svega onoga što sam ranije rekla, moje mišljenje se nije promijenilo kada je ta situacija u pitanju. Da je sve moglo drugačije da se završi, da, moglo je. Da je on drugačije reagovao, sigurno moja reakcija ne bi bila tako burna, i da je ljubav bila znatno manja, vjerovatno da ne bih to isto uradila. Da li me je ispoštovao? Ne nije, naravno, ali neću ni po njemu sada drvlje i kamenje. Završilo se neslavno, meni je žao što on ni u jednom trenutku nije rekao "Izvini", samo to. To je trebalo da uradi, a nije", kaže Ljupka.

No, ona ističe da je Simiću ipak sve oprostila.

"Ja sam već oprostila njemu, iako nije tražio nikakav oproštaj. Oprostila sam mu zbog sebe, da bih mogla svoj život da nastavim dalje. Nikome ne treba ništa da zamjeram, ne mogu da mrzim i treba da oprostimo i da ne tražimo nikakve odgovore. Da se pitamo "Zašto se to meni desilo". Dokle god u sebi tražimo te odgovore, ne možemo da idemo dalje. Pomirenje ne da nije opcija, nego ne postoji šansa za tako nešto, to je izdaja preko koje ne može da se pređe", zaključuje Ljupka.