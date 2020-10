Ljuba Pantović najplaćenija Srpkinja na sajtu za odrasle: Mjesečno zaradi za dobru garsonjeru

Nekadašnja rijaliti učesnica Ljuba Pantović (41) svoj sadržaj objavljuje na "sajtu za odrasle", odnosno na stranici za fanove - onlyfans.com.

Od toga, kako se čini, odlično zarađuje.

Ljuba svoje fotografije i snimke objavljuje na jednom od najpopularnijih sajtova, a ko hoće da vidi njene objave, za to mora i da plati.

Pretplata na profil u momentu objavljivanja ovog teksta košta 11,99 dolara za 30 dana, sa popustom od 20 odsto.

Cijene fotografija kreću se do 20 do 100 dolara, dok se snimci kreću od 200 pa i do 1.000 dolara.

Kao i svaka društvena mreža, putem ovog sajta je moguće i dopisivanje, ali jedna poruka košta pet dolara, što znači da, ukoliko se nekom muškarcu dopadne djevojka sa sajta, moraće da odvoji veću sumu novca kako bi razmjenjivao poruke sa njom.

Ljuba je na pomenutom sajtu trenutno jedna od najplaćenijih žena iz Srbije i navodno zarađuje više od 30.000 evra mjesečno.

Podsjetimo, pored Ljube, svojim ekspilicitnim fotografijama i snimcima na ovom sajtu, takođe zarađuju i Anđela Veštica, Ava Karabatić, Kardi Bi, Blek Čajna, Rubi Rouz...