Lijepa Nata dobila ponudu od 100.000 evra

Otkako se po treći put razvela, Nataša Bekvalac tvrdi da nema dečka, ali ponuda joj, po svemu sudeći, ne manjka.

Njoj se gotovo svakodnevno udvaraju muškarci, a izvjesni muškarac joj je čak ponudio 100.000 evra samo da jednu noć provede s njom, piše Kurir.

Od Nataše ne traži ništa, već samo da mu pokloni pažnju dok se bolje ne upoznaju, nakon čega bi možda između njih mogla da se rodi ljubav.

"Vidi ovako, ti i ja se odlično poznajemo. Daću ti 100.000 evra za noć s tobom. Ne moraš da me voliš, ne moraš da budeš sa mnom, ali mi daj šansu. Usudi se. Probaj me. Imam kola. Stan. Vikendicu. Imam dvoje djece. Ovo mi je lažni profil, ali to nije ni važno", napisao je u poruci, prenosi gorepomenut medij, a potom krenuo da joj se intenzivnije udvara.

"Osvojiću te. Bićeš moja. Ne tražim ništa, samo jednu večeru sa tobom. Jedan trenutak da me vidiš i shvatiš da pravi muškarac postoji. Ja nisam iz te priče IT sektor i bacanje loptica po sportskim i vodenim terenima", naveo je u poruci dečko koji joj se predstavio kao Mladen, aludirajući na profesije njenih bivših izabranika.

"Ja ću da ti pružim život, strast, emocije. Pored mene ćeš biti "barbika". Živa "barbika". Ona koja hoda ovom zemljom, koja svojom ljepotom daje posebnu draž. Odgovori na ovu poruku i tvoj život će se promijeniti iz korijena. Samo tvoj odgovor je dovoljan da magija počne. Ja te čekam da ti pokažem svoje pravo lice", poručio je navodno.

Kako ističe pomenut list, u pitanju je jedan beogradski biznismen koji posljednjih godina živi na relaciji Srbija – Francuska – Švajcarska. Bavi se prodajom luksuznih automobila. On je u Natašu zaljubljen već izvjesno vrijeme i kad god je mogao, išao je na njene nastupe. On je ovu poruku proslijedio prijateljima jer mu nisu vjerovali da je skupio hrabrost da se udvara pjevačici, iako je to uradio sa lažnog Instagram profila. Inače, Nataša nije neko ko prihvata ponude preko društvenih mrežama, tako da ovaj mladić vjerovatno nema velike šanse. Bar dok je negdje ne sretne i uživo joj iskaže svoje emocije.