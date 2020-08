Lidija Vukićević: Uloge se ne dobijaju na osnovu kvaliteta, već poznanstva!

Glumica Lidija Vukićević od uloge Violete Viki Popadić u "Boljem životu" nije imala veće uloge u televizijskim projektima. Nakon 33 godine, glumicu će publika imati priliku da gleda u seriji "Igra sudbine".

Lidija tvrdi da se uloge danas ne dobijaju na osnovu kvaliteta, već da su kriterijumi drugačiji, te da je presudno poznanstvo, zbog čega isti glumci igraju u različitim projektima.

- Od "Boljeg života" nisam igrala u seriji, ali trajem zahvaljujući snazi moje ličnosti i novinarima koji me prate. Međutim, sve vrijeme sam bila u pozorištu i radila hiljade i hiljade predstava, sve ono što publika ređe posjećuje. Televizija je prosto medij koji je najgledaniji i to je tako - rekla je Lidija i osvrnula se na svoju pauzu od 3 decenije.

- Gledam na to kao na skupine ljudi koje mi zovemo klanovi, iako mi je to ružna riječ. Prosto se pojavljuju jedni te isti glumci i to možete da vidite. Ne dijele se uloge prema kvalitetu, nego prema poznanstvima, a ja nisam osoba koja će da pita za ulogu ili nešto da traži - rekla je Lidija za Blic i dodala:

- Ta moja crta i srpsko-crnogorskog porjeklo po tati, koje čini moj karakter su presudni. Život mi je ispunjen i nemam potrebu da sad idem da se nudim i molim za ulogu. Uvijek sam nalazila način da radim, pokretala se u pozorištu. Malo je previše toga da se vrte svuda isti ljudi, To su dobri glumci, ne kažem da su loši, ali možda je previše da ih gledamo u 15 uloga.

- Niti šta očekujem niti se iznenađujem, zato sam svjesna osoba. Ja sam neko ko živi svoj život van svega i vodim ga i trudim se da na kvalitetan način provedem vrijeme i sad sa koronom, a i bez nje. Takav sam tip osobe - ispričala je Lidija i dodala:

- Sve što se dogodi pozitivno doprinese kvalitetu i ulepša život, a ja nisam osoba koja se nada, čeka, juri, iščekuje, jer ja to ne radim. To je meni gubljenje vremena. U životu kad dođe - došlo i ja sam srećna, sve ide i teče i lijepo mi je. Uvijek sam govorila da ne gledam svoj život kroz glumu, ne pripadam ljudima koji kad se završi karijera padnu i sad ćemo da pomremo.

Glumica se osvrnula i na svoju ulogu u seriji "Igra sudbine".

- Igram jedan odličan lik sa skroz određenim karakterom, koji se meni jako dopada i koji negde prati moj temperament i moju energiju. Mislim da je to odlična uloga i da će biti jedna vrsta osveženja u seriji - zaključila je ona.