Lidija: Htjeli su da me skinu golu, ali Gidra im nije dozvolio

Uprkos velikoj želji da se probije zahvaljujući svom talentu, brojni reditelji gledali su samo kako da obnaže Lidiju Vukićević pred kamerama, kada je tek počinjala. Iz tog razloga je, kaže, preplakala svoju prvu veliku šansu - ulogu Lilike u "Žikinoj dinastiji".

"Prve suze zbog posla pustila sam za vrijeme snimanja 'Žikine dinastije'. Te davne 1985. godine dobila sam ulogu Lilike. Bilo mi je baš teško jer reditelj Zoran Čalić nije vjerovao u mene. Sve vrijeme je bio nezadovoljan i ljut. Problem je bio u tome što je želio da me skine jer je zamislio da u jednoj sceni budem skroz gola. Nisam to željela jer sam smatrala da nema opravdanja za tako nešto. Veliku podršku u tim trenucima pružio mi je Dragomir Gidra Bojanić, koji me je zaštitio od reditelja i nije dozvolio da me skine. Osim njega, u tim za mene teškim i stresnim momentima podršku su mi pružili i Jelena Žigon i moj veliki prijatelj Milan Štrljić", rekla je Lidija.