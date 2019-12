Lidija Bačić pokazala savršeno tijelo i raspametila fanove

“Vruća krv rađa vruće misli, vruće misli daju vruća djela, a vruća djela su ljubav.” _____________________________________ #planetlille #istasiglas #dokazanouživo #hanzamedia #magazinappeal #editorial #covergirl #mateasmolcicsencar #williamshakespeare

A post shared by LIDIJA BAČIĆ LILLE🇭🇷Singer🎤 (@lidijabacic_lile) on Dec 27, 2019 at 2:14am PST