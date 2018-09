Lider "Pink Flojda" na crnoj listi Ukrajine

Bivši lider nekadašnje legendarne britanske grupe "Pink Flojd" Rodžer Voters (74) stavljen je na spisak neprijatelja Ukrajine zbog izjava koje je dao novinaru moskovskog lista "Izvestija"!

Ukrajinci su Votersa stavili na sajt "Mirotvorec" zajedno sa drugim muzičarima, glumcima i piscima koji su se izjasnili da je Krim ruska teritorija. Čak i oni koji nisu dali izjave, ali su kročili na to poluostrvo, od tog trenutka su za vlasti u Kijevu najcrnji neprijatelji.

Krajem avgusta u okviru svjetske turneje, a posetiće ukupno 23 zemlje, Rodžer Voters imao je koncerte u Moskvi i Sankt Peterburgu. Tom prilikom dao je više intervjua čija je poruka da samo ludaci žele rat protiv Rusije. Otvoreno se izjasnio protiv zapadnih sankcija Rusiji i javno postavio pitanje onima zapadno od Rusije: "Znate li ko vas je oslobodio od fašista, plativši to sa 20 miliona poginulih svojih građana."

Novinari su ga pitali i o statusu Krima.

"Nisam jak u geopolitici. Znam da je Sevastopolj veoma važan za Rusiju i građane Rusije. Postoji mnogo papira i dogovora po kojima Rusija ima pravo na taj grad. Smjena vlasti u Ukrajini je bila planirana u Vašingtonu i prosto je isprovocirala Moskvu na nastavak dejstva," kazao je Rodžer.

On je optužio bivšeg predstavnika Stejt departmenta SAD Viktoriju Nuland za raskol u Ukrajini.

"Viktorija je sve to organizovala i sada je Ukrajina podjeljena na dva dijela. Ne znam kako će Ukrajina izaći iz te situacije. Ali optuživati Rusiju je prosto smiješno," kazao je Rodžer.

Govorio je i o Siriji i nazvao lažnim vijestima tvrdnje da su Damask i Moskva organizovali trovanja ljudi.

Da podsjetimo mlađe čitaoce, grupa "Pink Flojd" je od osnivanja 1965. do 2015, kada se raspala, prodala oko 300 miliona ploča i kompakt-diskova.

Legendarni gitarista je rekao da je tužno što se na Zapadu demonizuje Putin i ruski narod.

"Mislim da nećemo ratovati sa Rusijom koja ima hrabar narod. Rusija je realno velika i jaka zemlja. Mislim da imate probleme sa kršenjem ljudskih prava i sloboda građana. Ali to se tiče tih građana i toga kako oni žele da vide svoju zemlju. To je vaša zemlja i vi treba da odlučite šta da radite. Ako volite Putina, molim lijepo, to nije moja stvar. A ako ga ne volite, to takođe nije moja stvar. Izbor rukovodstva zemlje je vaša stvar - rekao je lider "Pink Flojda".