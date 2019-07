Legendarni pjevač mora ići na transplantaciju bubrega

Legendarni Stivi Vonder mora ići na transplantaciju bubrega. Pjevač je to objavio u subotu naveče na koncertu u Londonu.

- Ja sam dobro, imam donora i sve je uredu - rekao je pjevač publici na koncertu u sklopu muzičkog festivala "British Summer Time".

Nakon što je završio s pjesmom "Superstition", obratio se publici rekavši da želi spriječiti "tračeve" koji se šire o njegovom zdravlju.

- Želim da znate, došao sam vas pozdraviti i zahvaliti na vašoj ljubavi. Volim vas i Bog vas blagoslovio. Operacija će biti u septembru, no prije toga ću održati još nekoliko koncerata - rekao je pjevač publici koja je glasno pratila njegov nastup.

Vonder, koji je slijep od rođenja, poznat je po klasicima poput "Superstition", "You are the Sunshine of my Life", "Living for the City"...