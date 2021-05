Legendarni holivudski glumac Klint Istvud slavi 91. rođendan.

Njegova bogata karijera traje i danas, a da mu godine ne mogu ništa svjedoči činjenica da još uvijek snima - i u desetoj deceniji života.

O životu Klinta Istvuda može se reći dosta toga, a povodom njegovog rođendana podsjetićemo se nekih zanimljivosti.

Za jednu od svojih najzapaženijih uloga nije bio prvi izbor

Klint Istvud je svjetsku slavu stekao igrajući u vestern filmovima, a možda najbitnija uloga za njegovu karijeru bila je uloga Blondija u ostvarenju ,,The man with no name''.

Ipak, Istvud nije bio prvi izbor za glavnog glumca. Uloga je prvo bila ponuđena Eriku Flemingu, međutim on je odbija jer je smatrao da nije bio dovoljno plaćen za nju. Klint je bio posljednja opcija za reditelja Serđa Leona ali je ipak popustio što se pokazalo kao dobra odluka.

Nikada nije koristio narkotike, ali piva uvijek prolazi

S obzirom na turbulentan život kroz koji prolaze glumci, mnogi od njih se odaju raznim porocima, između ostalih i drogi. Klint Istvud nije jedan od njih.

- Prošao sam šezdesete i sedamdesete godine uz pivo. Nikada se nisam drogirao. Uvijek sam mislio da su pivo i neke druge stvari dovoljno dobre - rekao je Klint.

Snimanje u Jugoslaviji

Klint Istvud je 1969. godine posjetio i Jugoslaviju, zbog potreba snimanja ratne komedije "Ratnici" (Kelly’s Heroes). Ovo je bila američko-jugoslovenska koprodukcija, u režiji Brajana Hatona, pa je ekipa filma snimala u selu Vižinada u Istri, u Špicerovom dvorcu u Beočinu, kao i u Obrenovcu, gdje je za potrebe snimanja srušen stari željeznički most na rijeci Kolubari.

Pored Istvuda, u "Ratnicima" glume i Teri Savalas, Donald Saterlend, Hari Din Stanton, Don Rikls, Karol O’ Konor i drugi.

Preživeo je avionsku nesreću, certifikovani je pilot

Klint Istvud je ranih pedesetih godina prošlog vijeka imao avionsku nesreću. Naime, avion u kojem je bio je ostao bez goriva, te je pao u okean.

Srećom, i pilot i Istvud, koji su bili su u ljetilici, su preživjeli, a morali su da plivaju 5 kilometara kako bi stigli do obale.

Istvud nije samo izvrsan glumac - on je i certifikovani pilot, a licencu je dobio 1989. godine.

Klint Istvud je odbio veliku ulogu, ulogu Džejmsa Bonda

Klintu je ponuđeno da igra agenta 007 - 1967. godine nakon što je Šon Koneri napustio franšizu. Iako je tražio tada još uvek svoje mjesto u Holivudu, Istvud je ipak odlučio da odbije ovu ulogu.

- Ponuđen mi je odličan novac da glumim Džejmsa Bonda. Ali za mene, to je bila nečija druga "šljaka". To je više Šonov fazon. Nisam se osjećao ispravno da igram tu ulogu - priznao je Klint Istvud.

Legendarni holivudski glumac Klint Istvud slavi 91. rođendan.

avaz.ba