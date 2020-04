Legendarni Holanđanin žali što nije zaražen virusom korona

Proslavljeni fudbaler Ajaksa i bivši reprezentativac Frank de Bur zgrozio je svijet svojom izjavom. Holanđanin koji trenutno kao trener predvodi američku Atlantu junajted žali što ga je bolest virusa korona zaobišla.

De Bur se sa kompletnim stručnim štabom člana MLS lige testirao na virus COVID-19 i kada su utvrđeni negativni rezultati, Frank je bio razočaran! Izjava Holanđanina naišla je na veliku osudu u javnosti.

"Žao mi je što nisam pozitivan, tako bih izgradio imunitet. Ne bih tako da se brinem više o svom zdravlju" rekao je De Bur za ESPN, a potom nastavio:

"Ako postoji mogućnost da se sezona odigra do kraja, to bi bilo sjajno, uvijek je najbolje šampiona odrediti na terenu", istakao je proslavljeni as Kopljanika.

Prije nego što je preuzeo Atlantu junajted, Frank De Bur je trenirao "svoj" Ajaks, Inter iz Milana i premijerligaša Kristal palas.