Lana Del Rey najavila izlazak novog albuma

Lana Del Rey otkrila je da novi album pod nazivom "Blue Banisters" izlazi 4. jula, nakon što je prije samo mjesec objavila album "Chemtrails Over the Country Club".

U objavama na svojim Instagram i Twitter profilima u utorak naveče, Del Rey je napisala: "Blue Banisters. Album izlazi 4. jula", zajedno s fotografijom za koju obožavatelji misle da će biti naslovnica albuma.

Čini se da je "Blue Banisters" nastavak martovskog "Chemtrails Over the Country Club". Del Rey je ranije najavila pjesmu pod nazivom "Rock Candy Sweet", čija je objava zakazana za 1. jun. Najavom "Blue Banisters" fanovi se pitaju je li album preimenovan, jer su ranije smatrali da je "Rock Candy Sweet" naziv albuma, piše klix.ba.

Iako je prethodni "Chemtrails Over the Country Club" dobio generalno dobre kritike, nije ostvario značajan uspjeh na listama najboljih albuma ove godine. Album se trenutno nalazi na 165. mjestu na listi najboljih albuma magazina Rolling Stone, u petoj sedmici nakon izdanja, a do sada je prikupio ukupno 153.400 pregleda, prema podacima Alpha Data.