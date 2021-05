Lady Gaga najavila reizdanje albuma "Born This Way"

Deset godina nakon izlaska albuma "Born This Way", američka pjevačica i glumica Lady Gaga objavom na Instagramu najavila je njegovo reizdanje koje će biti dostupno od 18. juna.



Pjevačica je u opisu fotografije na Instagramu pojasnila da će album sadržavati sve originalne pjesme uz set obrada poznatih umjetnika.

"Predstavljamo 'Born This Way The Tenth Anniversary' posebno izdanje albuma u novom pakovanju koje će biti dostupno 18. juna", napisala je Gaga. "Pored 14 originalnih pjesama na albumu, izdanje 'The Tenth Anniversary' takođe sadrži i drugi disk s obrađenim verzijama pjesama nevjerovatnih umjetnika koji predstavljaju i zagovaraju LGBTQIA zajednicu."

Glumica filma "House of Gucci" takođe je otkrila da je prva s nove liste pjesama izvedba "Judas" koju je obradio umjetnik Big Freedia. "Judas" je od juče dostupna na YouTubeu, ali i svim streaming platformama.

Kako navodi magazin Rolling Stone, reper je posebno htio obraditi ovu numeru.

"'Judas' je bila moja omiljena pjesma sa albuma kad je prvobitno izašla, pa sam je zaista želio obraditi", rekao je Freedia, "Uzbuđen sam što će prva izaći kada je u pitanju ovaj projekat!"