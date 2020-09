Ksenija Pajčin je dva dana pred smrt poslala ovu poruku Dragani Mirković

Pjevačica Ksenija Pajčin, je tragično nastradala kada ju je tadašnji dečko Filip Kapisoda ubio, a potom i izvršio samoubistvo.

Dragana Mirković otkrila je da ju je Ksenija samo nekoliko dana pred smrt hitno tražila, a kako nisu uspjele da razgovaraju - to joj i danas veoma teško pada.

"To je bila jedna preslatka i najljepša djevojčica. Imala je 15 godina kad je počela da sarađuje sa mnom, kada je počela da igra u grupi. Ja nikada nisam vidjela ljepšu djevojčicu", rekla je u "Premijeri, vikend specijalu" Dragana Mirković.

"Dva dana prije nego što je tragično preminula imala je emisiju kod nas na televiziji. Tada je rekla mom voditelju: 'Molim te, reci Dragani da me pozove, imam nešto jako važno da joj kažem'. On mi nije rekao tog dana, nije mi rekao ni sutradan, kada me je nazvao, rekao mi je da smo je izgubili. Ja nikad neću saznati šta je važno imala da mi kaže. Ostalo mi je to kao da je nešto trebalo da uradim za nju, ne znam šta je bilo. To će mi ostati rana na srcu definitivno", ispričala je pjevačica.