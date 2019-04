Kritičari su Bekamu 1998. predviđali propasti, ali on ih je sve porazio

Fotošopirana slika prikazuje kako bi legenda Mančester Junajteda izgledala u 2020. godini, sa sve zubima koji su ispali i proređujućom sedom kosom.

U opisu fotografije tom prilikom je stajalo: "Stvari su krenule po zlu za starletu Mančester Junajteda nakon što je njegovom klubu ispalo prvenstvo 1998. godine i on ostao bez cjelokupne imovine 2005. godine. Sada je u svojim četrdesetim i igra za veterane".

Going through some old ⁦@FourFourTwo⁩ mags from 1998 at the #carboot. This is how they imagined David Beckham would look in 2020 pic.twitter.com/uvOZYHTRa6

— Ian Walker (@fenlandgent) 21. travnja 2019.