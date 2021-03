Kraj prijateljstva? Karleuša otpratila Mariju sa Instagrama nakon objave o Vanji Knežević

Povodom diskfalifikacije kandidatkinje Vanje Knezević iz emisije Zvezde Granda, oglasila se i njena mentorka Marija Šerifović, nakon čega je uslijedio i neočekivani potez pop zvijezde Jelene Karleuše.





Naime, JK je samo nekoliko minuta nakon što je Šerifovićeva iskazala svoj stav u vezi sa pomenutom diskvalifikacijom, otpratila Mariju sa Instagrama, piše Telegraf.rs

Jelena očigledno ne podržava mišljenje koje je iznjela njena dugogodišnja drugarica Marija, pa je riješila da je obriše iz liste svojih prijatelja na društvenoj mreži.

Međutim, na profilu Šerifovićeve može se vidjeti da ona i dalje prati JK, a kako će se stvari odvijati dalje ostaje da vidimo.

Podsjetimo, Marija je osjetila potrebu da se obrati javnosti, ali je sačekala, kako je rekla, da se smiri situacija.

- Ja imam samo jednu stvar da kažem. Dakle, meni se čini da su svi preterali. Meni se čini da je Jelena ovo shvatila previše lično, da je njena rekcija bila, neću reći ishitrena jer Jelena vrlo dobro zna šta radi i to radi vrlo svesno. Smatram da Vanja nije trebalo da podeli sporan sadržaj jer im se na početki svake emisije i kaže: "Deco, vodite računa šta kačite, nemojte da se prepucavate sa žirijem jer to zaista i nema smisla, tako da to nije okej" - priznala je ona.

(foto: Telegraf.rs)