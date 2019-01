Kostić: Tradicionalno idem u šumu po badnjak FOTO

Glumac Vuk Kostić veliki je poštovalac tradicije, pa su tako Badnji dan i Božić praznici koji se slave u njegovom domu.

Iako je pretrpan poslovnim obavezama, Vuk je pristalica toga da se praznici moraju proslaviti sa najbližima i tome stremi svake godine.

"Božić mi je omiljeni praznik. Volim da ga slavim i to na tradicionalan način. Kada sam u mogućnosti, idem ujutro da siječem badnjake", rekao je za Blic Vuk Kostić.

Inače, Vuk je neko ko poštuje sve srpske praznike i običaje, kao i krsnu slavu Aranđelovdan."

"Vuk je veliki ljubitelj prirode i trudi se da svaki slobodan trenutak, pa i praznike provede u takvom okruženju. Na Badnji dan budi se ranom zorom i ide da siječe badnjake u obližnju šumu. Njemu to ne predstavlja nikakav problem, uživa u svim običajima i slavi ih kako dolikuje, kao pravi domaćin. On nije pristalica da ide na pijacu i kupuje badnjake, već želi kako tradicija nalaže da to lično uradi. To je nešto što je naslijedio i od tog pravila nikada ne odstupa. Vuk često ide na planinu i tamo provodi vrijeme, pa mu planinska atmosfera i za Božić odgovara", objašnjava izvor bliza Kostiču, a tome u prilog govore i fotografije kada se prošle godine uputio u brda gdje je proveo praznike i sjekao badnjak.

Tom fotografijom čestitao je pratiocima na društvenim mrežama najradosniji hrišćanski praznik.

Ono što je privuklo posebnu pažnju jeste da je Vuk imao vunene čarape i opanke, pa su mnoge djevojke bile oduševljene što su imale prilike da ga vide i u ovom izdanju. Inače, krajem 2018. godine Vukov brat Nestor je stao na ludi kamen, a glumac je tada otkrio da bi uskoro volio da se oženi.

"Moj brat ne voli da se previše govori o njegovom privatnom životu, ali bio sam presrećan tog dana. Daće Bog, uskoro ću možda i ja krenuti njegovim stopama i naći se ispred oltara", rekao je ranije Vuk.