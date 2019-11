Kontroverzni bračni par: Milojko svu imovinu ipak ostavlja Milijani

Na veliko iznenađenje javnosti, Milojko Božić otkrio je da će svu imovinu nakon smrti ostaviti nevjerovnoj supruzi Milijani Božić koja ga je više puta javno prevarila u rijalitiju.

Starac je postavio samo jedan uslov pod kojim će ispuniti svoje obećanje.

– Ostaviću joj sve ako bude normalna. Mora da me poštuje, ne može me varati, kako mogu da prepišem nekom nešto ako me vara – izjavio je Milojko.

Međutim, Nemanja Stamatović Žabac, sa kojim je Milijana nedavno prevarila Milojka, osjetio se uvređenim i prozvanim, te je nasrnuo na Milojka.

– Šta vara? Ne razumijem šta vara? Odvojio si je od majke, od porodice i prijatelja. Ja kad volim ja dajem sve – oštar je bio on.